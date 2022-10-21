القاهرة للدراسات الاقتصادية: حالة تفاؤل بين المستثمرين مع اقتراب عقد المؤتمر الاقتصادى

كتب محمد أسعد

قال الدكتور عبدالمنعم السيد - مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية- إن المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده الأسبوع المقبل يمثل فرصة جيدة لتبادل الأفكار مع الجهات المختلفة، وبحث المعوقات والفرص والحلول لزيادة حجم الاستثمارات، ودفع عجلة الاقتصاد المصري.

أضاف خلال تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إن انعقاد المؤتمر بدعوة وتحت رعاية الرئيس السيسي يؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين والاقتصاد المصري، وبالتالي من المتوقع أن لا يكون المؤتمر مكلمه دون إيجاد حلول علي أرض الواقع لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن وضع خارطة طريق اقتصادية تجعل الدولة قادرة على اجتياز العقبات والتحديات التي تواجهها، من خلال ما سيتناوله المؤتمر من موضوعات وقضايا سيطرحها المشاركون ومن ثم تكمن أهميته في أن مخرجاته ستضع حلولا لمشاكل مصر الاقتصادية.

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية- على ان المؤتمر يهدف المؤتمر وضع بنية أساسية للاقتصاد وسط الأزمة العالمية الروسية الاوكرانية التي من المتوقع أن تطول، مؤكدا على أن الأوساط والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية تنتظر المؤتمر الاقتصادي والمخرجات التي سينتج عنها.

واختتم بقوله إنه لاشك أن هناك حالة من التفاؤل تسود أوساط رجال الاعمال وجمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية والمجالس المتخصصة بالمؤتمر وما قد يحققه من مكاسب وإحداث انفراجه وإيجاد حلول جذرية للمعوقات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وأن المؤتمر سيضع مصر علي خريطة الاستثمار العالمي وسيكون نقطه فارقه لجذب المستثمرين.