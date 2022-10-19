عضو بـ"رجال الأعمال": المؤتمر الاقتصادى نقطة انطلاق لمواجهة التحديات

كتب هانى الحوتى

أكد الدكتور أحمد الشناوى، نائب رئيس لجنة الاستدامة وعضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الاقتصادي تعد نقطة انطلاق حقيقية وجادة لمواجهة التحديات التي تمر بها مصر في الفترة الحالية، مضيفًا أن مصر قادرة على تحويل هذه التحديات إلى فرص كبيرة.

وقال "الشناوي"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه لمواجهة هذه التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، لابد من التركيز على عدد من المحاور الهامة، وعلى رأسها زيادة التناغم بشكل كبير بين الدولة والقطاع الخاص، باعتبارهما نسيج واحد، يهدف إلى تحقيق أعلى قيمة مضافة، لدعم الاقتصاد القومي المصري، لافتا أن هذا التناغم يحدث عن طريق فتح حوار مشترك بين الدولة وبين الشركات الخاصة، بالإضافة إلى النظر إلى القوانين الخاصة بتسهيلات الإجراءات لتسهيل الفرص الاستثمارية لهذه الشركات الوطنية.

وأضاف أن هناك طفرة حقيقية تحققت بالفعل في صناعة التطوير العقاري في مصر، نتيجة لقيام الدولة بدعم قطاع التشييد والبناء باعتباره من أهم الصناعات، موضحا أن هذا القطاع أصبح يساهم بأكثر من 25% من الاقتصاد القومي، كما يخدم قرابة 100 حرفة.

وأشار "الشناوي"، إلى أن استراتيجية التطوير العقاري في الفترة الحالية، قد اختلفت عن الماضي، حيث أن المنتج العقاري أصبح متعدد ومختلف، كما أن ثقافة التطوير العقاري والتنمية والنهضة العمرانية، أصبحت منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بالكامل، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة والمدن الجديدة بمحافظات الصعيد وكافة محافظات الدلتا.

وقال إن القطاع العقاري يحتاج إلى المزيد من الفرص، لتحقيق رؤية مصر 2030، عن طريق زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطة الدولة، بنسبة أكبر من النسبة الحالية، كما أن تنفيذ وتحقيق المدن المستدامة لن يتحقق إلا بمشاركة الدولة مع القطاع الخاص، ولذلك لابد من فتح حوار مشترك مع كل شركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها، للتعرف على المزيد من الأفكار خارج الصندوق، ومعرفة رؤى متعددة ومختلفة للوصول إلى أفضل النتائج من خلال الفكر المختلف، والذي بدوره يؤدي إلى الوصول للفكر الإبداعي والفكر الاستراتيجي.

وشدد على أن المشاركة بين القطاع الخاص والدولة هو أمر إلزامي كما أن من أهداف التنمية المستدامة الهدف رقم 17 "عقد الشركات"، لذلك تحتاج الشركات الخاصة من هيئة المجتمعات العمرانية توسيع دائرة المشاركة، مؤكدا على أن صناعة التطوير العقاري تحتاج إلى تنظيم أكثر، لذلك لابد من إصدار اتحاد المطورين العقاريين، للمساعدة في النهوض بصناعة التطوير العقاري، وأيضًا دعم الاستثمار المحلي هو بداية جذب الاستثمار الأجنبي.