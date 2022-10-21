ضبط عاطلين من الغربية يروجان للمواد المخدرة بكفر الشيخ وبحوزتهما سلاح ناري

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، من تحديد وضبط شخصين من إحدي قري مركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية، من ذوي المعلومات الجنائية أثناء ترددهما على مركز كفر الشيخ، مستخدمين سيارة ملاكي، للترويج للمواد المخدرة “ الهيروين والحشيش” وبحوزتهم سلاح ناري، وذلك عقب تحديد أماكنهم مستخدمين الأجهزة والتقنيات الحديثة، وإعداد الأكمنة اللازمة لضبطهم.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام بدر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، بقيام أفراد وعناصر الشرطة السريين بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، بتررد شخصين من محافظة الغربية على مركز كفر الشيخ، مستخدمين سيارة ملاكي، للترويج للمواد المخدرة “ الهيروين والحشيش” وبحوزتهم سلاح ناري، وتحديدا خط سير المتهمين وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة ملاكي “ كيا سيراتو".

وبتوقيف السيارة والمتهمين تبين أن المتهم الأول “ ي . أ . ي . ا ” 26 عام، مقيم بقرية منية البصل مركز المحلة الكبري، بمحافظة الغربية، من ذوي المعلومات الجنائية ، والثاني“ ع . م . ع . أ” 33 عام، مقيم بسوق اللبن التابع لدائرة قسم أول المحلة الكبري بمحافظة الغربية.

وبتفتيش السيارة والمتهمين عثر بحوزتهم على بندقية خرطوش و10 طلقات تستخدم لذات السلاح، 2 كيلو من جوهر مخدر الهيروين، وكيلو ونصف من جوهر مخدر الحشيش، ومبلغ مالي من حصيلة المبيعات لبضاعته المجرمة وهاتفين محمول يستخدمه للترويج لبضاعته، وتم اقتياد المتهم إلى مركز شرطة كفر الشيخ ليحرر لهم محضر رقم 13902 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ.