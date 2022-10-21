اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 أكتوبر 2022 03:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تركيب "كمرات" بمشروع محور كمال عامر بالجيزة.. صور

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 02:10 م
تركيب "كمرات" بمشروع محور كمال عامر بالجيزة.. صور تركيب "كمرات" بمشروع محور كمال عامر بالجيزة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل محافظة الجيزة، تنفيذ أعمال محور الفريق كمال عامر، الذى يمتد من الطريق الدائرى جنوبا "منطقة المنيب" وحتى محور "تحيا مصر" شمالا، بطول 15 كم، وعرض (33 – 65.5) متر، حيث يعد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، وحلقة وصل جديدة تربط بين الجيزة ومحافظة القاهرة من خلال عدد من المداخل، وذلك فى إطار خطة الدولة نحو تحسين شبكة الطرق بمحافظة الجيزة وفتح مسارات جديدة للتنمية فى ظل الجمهورية الجديدة.
 
وتتقدم نسب التنفيذ بالمشروع سواء بالقطاعات العلوية أو بالمسار وطرق الخدمة الكائنة أسفل المحور، حيث تجرى أعمال تركيب الكمرات الخاصة بالمشروع، والذى يتضمن إنشاء محور حر اتجاهين بعرض (3 – 4م) حارة مرورية بكل اتجاه وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 – 3 م) حارة مرورية فى كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالى، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها.
 
ويربط المحور عدة محاور رئيسية ببعضها وهى 26 يوليو وجامعة الدول العربية وصفط اللبن وفيصل والهرم وعدد من الشوارع، كما يربط العديد من الكتل السكنية وهى المنيب، والعمرانية، وبولاق الدكرور، والعجوزة، وأرض اللواء، وإمبابة، والوراق، وأوسيم، وروض الفرج، وهو ما سيسهم بشكل كبير فى تقليل زمن الرحلات، وخفض معدلات التلوث.
 
جدير بالذكر، أن نسبة الإنجاز بأعمال المحور تراوحت ما بين 60 إلى 100% بعدد من قطاعات العمرانية والعجوزة، حيث تم إنجاز مطالع ومنازل المحور من منطقه ناهيا وأرض اللواء والمؤدى إلى شارع جامعة الدول العربية بنسبة 100%، كما تم إنجاز مطلع محور الفريق كمال عامر الرابط مع الطريق الدائرى بقطاع ترعة الزمر بالعمرانية بنسبة 100%.
 
محور الفريق كمال عامر
محور الفريق كمال عامر

أعمال محور الفريق كمال عامر
أعمال محور الفريق كمال عامر

تنفيذ محور الفريق كمال عامر
تنفيذ محور الفريق كمال عامر
 

تطوير المحاور

محاور مرورية جديدة

محور الفريق كمال عامر

العمرانية

العجوزة

الجيزة



الموضوعات المتعلقة

مواقف نموذجية تعيد الوجهة الحضارية للجيزة.. "الوراق" بديلا لـ 8 مواقف بتصميم إلكترونى وطاقة 600 سيارة.. "المريوطية" يقضى على العشوائية بسعة 225 ميكروباصا.. وموقف أرض اللواء يستغل الشواغر أسفل محور كمال عامر

الخميس، 15 سبتمبر 2022 09:00 ص

الانتهاء من مطالع ومنازل محور كمال عامر المؤدى لشارع جامعة الدول

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 09:54 ص

الجيزة: ساحات انتظار ومواقف سرفيس ووحدات خدمية أسفل محور كمال عامر بالعمرانية

الإثنين، 13 يونيو 2022 11:41 ص

رئيس الوزراء: محور كمال عامر بالجيزة سيحل العديد من المشكلات المرورية..صور

السبت، 16 أبريل 2022 03:22 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة