الوحدات المحلية بالإسماعيلية ترفع 7190 طن مخلفات خلال أسبوع.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع و الميادين أولًا بأول؛ منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة، حيث قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي 7190 طن خلال الفترة من 14أكتوبر حتى 20أكتوبر الجارى.

ففي مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان برفع القمامة والمواد الصلبة بحمولات تقدر ب 130طن.

كما تابعت الوحدة المحلية أعمال رفع القمامة والمخلفات بمساكن إيجيكو والتعاونيات بمدينة المستقبل بحمولة بلغت 14pطن، وفي قرية نفيشة، قامت الوحدة المحلية للقرية برفع مخلفات وقمامة تقدر 314طن.

كما تم رفع 125طن من القمامة والمخلفات وذلك بمعدات قرية عين غصين ، وفي قرية الضبعية، قامت الوحدة المحلية للقرية برفع حوالي 85طن من القمامة والمخلفات ، و في قرية الحجاز، تم رفع مخلفات حوالي 130 طن ليصل إجمالي ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية 924طن من القمامة والمواد الصلبة.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ أول برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها 308طن على مدار الأسبوع الماضي.، وفي حيِّ ثان قامت الوحدة المحلية برفع مخلفات بلغت حمولاتها ب 1388طن ذلك على مدار الأسبوع الماضي.

كما واصلت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث أعمال رفع القمامة والمخلفات من عدة مناطق بالحي بحمولات بلغت 1050طن وذلك خلال الأسبوع الماضي.

وفي نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالي 984طن قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق برفع المخلفات والقمامة بإجمالي حمولات قدرها 478طن تقريبًا من المدينة القديمة والجديدة، المنطقة الوسطى، المنطقة الصناعية بالإضافة إلى قرى جلبانة، التقدم، الأبطال، السلام .

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برفع حمولات قدرها ١٠٢٣طن من المخلفات والقمامة.

وفي مركز ومدينة التل الكبير، قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها 530طن من القمامة وذلك من قطاع الحمادة، تل البلد، السلام المحطة والقرى التابعة لها علاوة على قرى الظاهرية والجزيرة الخضراء، الملاك، القصاصين القديمة وأبو عاشور.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة و المخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي 505 طن من المدينة والقرى وتوابعها.

كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو صوير برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بحمولات وصلت إلى541طن من المدينة والقرى وتوابعها.

وقد أكد بشارة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف جهودها في رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها منعًا لانتشار الأمراض.