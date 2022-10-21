"الغضبان" يفتتح مسجد "عمر بن الخطاب" بقرية أم خلف جنوب بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليومالجمعه، مسجد "عمر بن الخطاب" بقرية أم خلف جنوب بورسعيد، وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد، رافقه خلالها الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، وعدد من الأجهزة الامنية والتنفيذية

وأدى محافظ بورسعيد صلاة الجمعة عقب افتتاح المسجد، وسط حضور عدد كبير من أهالي قرية أم خلف، واستمع محافظ بورسعيد لخطبة الجمعة والتي ألقاها وكيل وزارة الاوقاف بعنوان "مراحل بناء الشخصية في السنة النبوية"، والتي تناولت الحديث حول مباديء الدين الإسلامي السمحة وصفات المسلم التي يجب أن يتحلى بها اقتداء برسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وٱثارها على إقامة مجتمعات سوية تتحلى بالأخلاق الكريمة.

وأثنى محافظ بورسعيد على دور الدولة المصرية ممثلة في وزارة الأوقاف، وجهودها فى افتتاح وتطوير العديد من المساجد ، مشيراً إلى أهمية الدور الذى تلعبه المساجد فى مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتجديد الخطاب الدينى والعمل على نشر الوسطية.



معانقة المحافظة لطفله



المحافظ من داخل المسجد



صلاة الجمعه بالمسجد



افتتاح مسجد عمر بن الخطاب