العثور على جثة مسن داخل مخزن بجوار منزله بالمحلة والأمن يفحص الواقعة

الغربية فريق محافظات

عثر أحد المواطنين صباح اليوم الجمعة على جثة مسن داخل مخزن بجوار منزله بمنطقة البندر التابعة لقسم أول المحلة بمحافظة الغربية، وعلي الفور تم الاتصال بالشرطة التي انتقلت لمكان البلاغ لفحص الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، اخطارا من من مأمور قسم أول المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة مسن داخل مخزن مجاور لمنزله بمنطقة البندر

انتقل ضباط مباحث قسم أول المحلة برئاسة الرائد أحمد دبيس رئيس مباحث القسم تحت اشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية والمقدم محمد البرلسي وكيل فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود.

ويفحص رجال المباحث الجنائية الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها واستدعاء اهليته لجمع معلومات حول الحادث، وتم إخطار النيابة العامة