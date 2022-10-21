محافظ سوهاج: إزالة 67 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.. صور

سوهاج محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إزالة 67 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، بالمرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات والتي بدأت في 8 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 27 أكتوبر.

وكشف محافظ سوهاج في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، عن أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 43 حالة تعدي بالمباني على مساحة 2125 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 24 حالة تعدي بالزراعة على مساحة فدان وقيراط و 16 سهم.

وشدد "الفقي"، على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.



جانب من الإزالت (3)



سوهاج تزيل التعديات على الأراضى (3)



سوهاج تزيل التعديات على الأراضى (1)



سوهاج تزيل التعديات على الأراضى (2)



سوهاج تزيل التعديات على الأراضى (4)



جانب من الإزالت (2)



ازالت التعديات الموجة 20 (3)



ازالت التعديات الموجة 20 (4)



ازالت التعديات الموجة 20 (1)



جانب من الإزالت (1)