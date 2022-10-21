الأوقاف: 7 مجالس إقراء جديدة على يد كبار العلماء تنطلق اليوم فى المساجد

كتب على عبد الرحمن

تبدأ اليوم الجمعة، 7 مجالس جديدة للإقراء على كبار العلماء، في المساجد، وهى مجالس الإقراء الجديدة التي اعتمدها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ليصل عدد مجالس الإقراء إلى (107) مجلس حتى الآن، ويعقد مجلس الإقراء اليوم الجمعة بكتاب تفسير النسفي، في مسجد الجامع بمدينة الشروق في محافظة القاهرة، ويحاضر فيه الدكتور عطية الزلمة، أستاذ مساعد التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بالقاهرة.

تواصل وزارة الأوقاف، عقد مجالس الإقراء على كبار العلماء بالمساجد الكبرى في أربعة علوم، وهي: التفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه، والفقه وأصوله، واللغة العربية، وذلك بمائة مسجد، وذلك في إطار تكثيف وزارة الأوقاف وتنويعها لبرامجها التوعوية والتثقيفية بما يتسع لجميع رغبات وشرائح المجتمع.

وأكد عدد من رواد مجالس الإقراء في المساجد، أن هذه المجالس أعادت للمسجد دوره التثقيفي والتنويري، ففي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت فعاليات مجلس الإقراء في مادة الحديث وعلومه بمسجد سليمان محمود، حيث قام الدكتور محمد محمد زكري، بقراءة وشرح كتاب الأربعين النووية.

وفى سياق متصل، تطلق وزارة الأوقاف، أسبوعها الثقافى الرئيسى من مسجد سيدنا الحسين (رضى الله عنه) بمحافظة القاهرة يوم السبت 22 أكتوبر الجارى، وأوضحت الوزارة أنه من المقرر عقد الأسبوع الثقافى بعد العشاء يوميًّا من السبت إلى الأربعاء، مؤكدة أن ذلك يأتى فى إطار الدور التثقيفى الذى تقوم به وزارة الأوقاف.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن المساجد تشهد إقبالا من المصلين على الدروس المنهجية التى تم إطلاقها مؤخرًا، فى إطار خطتها لنشر الفكر الوسطى المستنير من خلال رسائلها المتعددة، حيث استمرت لليوم الثانى الدروس العلمية والدعوية المنهجية بمحافظات الجمهورية عقب صلاة المغرب.