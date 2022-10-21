اليوم السابع
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الجمعة، 21 أكتوبر 2022 02:49 م
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إصابة شخصين في حادث تصادم دراجة نارية في الغربية

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 01:28 م
إصابة شخصين في حادث تصادم دراجة نارية في الغربية حادث دراجة بخارية ــ أرشيفية
الغربية محمد طارق

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شهد شارع الجيش الرئيسي بوسط مدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، حادث تصادم دراجتين ناريتين بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة شخصين بكسور وكدمات بأنحاء متفرقة من الجسد، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بشارع الجيش الرئيسي وسط مدينة زفتي، ما أسفر عن إصابة شخصين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد، علي الفور انتقلت الاجهزة الامنية الي موقع الحادث وتم الدفع بسيارتين إسعاف ونقلهم الي مستشفي زفتي العام لتلقي العلاج اللازم، وتواصلت التحريات أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

 


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