وكيل "التعليم بدميـاط" يلتقى بمدير مكتب مشروع قوى عاملة مصر

دمياط معتز الشربينى

استقبل على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، محمد أبو حسين مدير مكتب مشروع قوى عاملة مصر بالبرنامج التابع للوكالة الأمريكية بحضور غادة بيضون مدير عام التعليم الفنى وهشام أبو طالب مدير وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بالتعليم الفنى.

وأكد "وكيل الوزارة" على أنه يتابع باهتمام تنفيذ خطة تطوير التعليم الفنى بدمياط والتى من ضمنها وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل، مشيرا أنه سيقدم كل الدعم للوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل وتذليل كافة العقبات لمضاعفة جهودها فى سبيل ربط خريجى التعليم الفنى بسوق العمل وتوفير المزيد من فرص العمل للخريجين فى المصانع وشركات القطاع الخاص.

وأعرب "وكيل الوزارة" عن شكره للقائمين على مشروع القوى العاملة لدعمهم جهود التعليم الفنى فى هذا الاتجاه وخاصة توفير الدعم الفنى وفرص التدريب للميسرين لتنفيذ البرنامج على الوجه الأكمل.

ومن جانبها أوضحت مدير عام التعليم الفنى، أنها تولى اهتماما كبيرا بمتابعة أداء وحدة لتيسير الانتقال إلى سوق العمل وتنسيق الجهود مع المدارس الفنية لتوفير المزيد من فرص التوظيف للخريجين، بالإضافة إلى تكثيف الزيارات الميدانية للوحدة بمكوناتها المختلفة ( الإرشاد والتوجيه المهنى - الابتكار وريادة الأعمال - التوظيف ومعلومات سوق العمل ) للمدارس الفنية لتذليل كافة العوائق والتحديات التى تواجههم وتفعيل الأداء فضلا عن التوسع فى اقامة ملتقيات التوظيف التى يشارك فيها ممثلو المصانع والشركات بمحافظة دمياط لتلبية احتياجاتهم من الكوادر الفنية من خريجى التعليم الفنى بدمياط.