هل يمكن أن يؤثر مرض السكري على ذاكرتك؟ 5 نصائح للسيطرة على مستوياته

كتبت إيناس البنا

تنتشر أمراض مثل مرض السكري من النوع 2 وضعف الإدراك في جميع أنحاء العالم، وجدت الدراسات في السنوات الأخيرة أن مرض السكري يمكن أن يسبب الخرف.

على الرغم من أن الأمر ليس كذلك دائمًا ، إلا أن إدراك العلاقة بين مرض السكري وفقدان الذاكرة يمكن أن يساعد الجميع على فهم كيفية علاج هذه الاضطرابات والوقاية منها.

وفقا لموقع " healthshots" ، نتعرف فيما يلى على العلاقة بين مرض السكري وفقدان الذاكرة وكيف يمكنك حماية عقلك من التلف.

ما هي الصلة بين مرض السكري والتدهور المعرفي؟



يتكون دماغك من خلايا عصبية تتحكم في الأداء السليم لجسمك، من أجل العمل بكفاءة ، يستخدم دماغك السكر في دمك للحصول على الطاقة.

لكونه العضو الأكثر تطلبًا للطاقة، فإنه يستهلك نصف طاقة السكر في الجسم ليعمل بشكل صحيح، وإذا كانت مستويات السكر في الدم خارج النطاق الطبيعي ، فقد يؤدي ذلك إلى إعاقة توازن عقلك.

لذلك ، فإن الطريقة التي يمكن أن يؤثر بها مرض السكري على أعصابك في القدمين واليدين والعينين ، يمكن أن يؤثر أيضًا على عقلك ، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الذاكرة والتعلم والتغيرات الهرمونية وزيادة الوزن وتقلبات المزاج وغيرها من المشاكل الخطيرة مثل مرض الزهايمر. لهذا السبب من المهم الحفاظ على نسبة السكر في الدم عند المستويات المستهدفة.

ما الذي يمكن أن يفعله ارتفاع السكر في الدم لدماغك؟



يحتاج دماغك إلى السكر لأنه مصدر للطاقة، لذلك، قد يعتقد المرء أنه كلما زاد السكر الذي تقدمه لعقلك، كان ذلك أفضل، لكن ذلك غير صحيح، يمكن أن تؤدي النوبات المتكررة من ارتفاع السكر في الدم إلى إتلاف الدماغ وإجهاده.

بمرور الوقت، تتضرر الأوعية الدموية التي تحمل الدم الغني بالأكسجين إلى الدماغ، مما يؤدي إلى وصول القليل من الدم إلى الدماغ ، مما يؤدي إلى موت خلايا الدماغ.

هذه الحالة تسمى ضمور الدماغ ويمكن أن تسبب مشاكل في التفكير والذاكرة ويمكن أن تؤدي إلى الخرف الوعائي.

اتبع هذه النصائح الخمس لحماية عقلك من فقدان الذاكرة :

1. الخصوع للفحوصات الطبية المنتظمة



كثير من الناس لا يعرفون ما إذا كانوا يعانون من مرض السكري أم لا. لا يدرك الكثير من مرضى السكري ارتفاع مستويات السكر في الدم ، وهو أمر أكثر شيوعًا مما يدركه معظم الناس، يعد الفحص الطبي السنوي أحد أفضل الطرق لمعرفة المزيد عن صحتك، خاصة إذا كان مرض السكري ينتشر في عائلتك.

2. تضمين البروتين والألياف



يمكن تحسين مستويات السكر في الدم بشكل كبير من خلال الجمع بين الكربوهيدرات والأطعمة الغنية بالبروتين والألياف، لذلك ، في المرة القادمة التي تأكل فيها طبق من المكرونة البيضاء ، قدمها مع بعض الخضار ووعاء من الدجاج، أو اختر كيسًا من اللوز بدلاً من علبة رقائق مقلية لتشغيل الماكينة في الساعة 3 صباحًا.

3. مراقبة مستويات السكر في الدم



راقب مستوى السكر في الدم وتأكد من اتباع خطة علاج طبيبك بعناية، يرتبط ضعف التحكم في نسبة السكر في الدم بتدهور الوظيفة الإدراكية، يعد التحكم في مستويات السكر في الدم هو المفتاح للوقاية من مضاعفات مرض السكري، بما في ذلك التدهور المعرفي.

4. تناول دهون أوميجا 3 ونظام غني بمضادات الأكسدة



أكثر الأطعمة الصحية لحماية صحة الدماغ هي تلك التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، كما أنها تساعد في الوقاية من مرض الزهايمر وإبطاء فقدان الإدراك عن طريق تقليل الالتهاب في الجسم، تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل وكذلك المكسرات والبذور مثل بذور الشيا وبذور الكتان والجوز وزيت بذور الكتان أمثلة على الوجبات الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية.

5. ممارسة الرياضة بانتظام



يساعد النشاط البدني المنتظم على منع أو تأخير تطور مرض السكري من النوع 2.