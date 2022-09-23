5 طرق لمساعدة شخص مصاب بمرض السكري من النوع 2

كتب – حسام الشقويرى

وفقًا لـمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكية، يعتبر مرض السكري من النوع 2 هو الأكثر شيوعًا، ويختلف داء السكري من النوع 2 اختلافًا كبيرًا عن داء السكري من النوع 1 ، و الشخص المصاب بالنوع الأول لا يصنع أي أنسولين ، بينما الأشخاص المصابون بالنوع الثاني يكونون مقاومين للأنسولين ، مما قد يؤدي إلى انخفاض في إنتاج الأنسولين بمرور الوقت، وفقا لما نشره موقع healthline

إذا كنت تعرف شخصًا مصابًا بداء السكري من النوع 2 ، فقد تكون قلقًا بشأن صحته ورفاهيته، و هذا مرض مزمن يتطلب صيانة مدى الحياة، و لا يمكنك إزالة المرض ، ولكن يمكنك تقديم الدعم والراحة واللطف بعدة طرق.

1. لا تتذمر

لا داعي للقول إنك تريد أن يظل من تحب بصحة جيدة ويتجنب مضاعفات مرض السكري، حيث يزداد خطر الإصابة بمضاعفات داء السكري من النوع 2 عندما لا تتم إدارة مستويات الجلوكوز في الدم بشكل صحيح على مدى فترات زمنية طويلة. يمكن أن تشمل المضاعفات النوبة القلبية والسكتة الدماغية وتلف الأعصاب وتلف الكلى وتلف العين.

2. تشجيع الأكل الصحي

يعالج بعض الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 مرضهم من خلال العلاج بالأنسولين أو أدوية السكري الأخرى ، بينما لا يحتاج البعض الآخر إلى تناول الأدوية. سواء كانوا يتناولون الأدوية أم لا ، فمن الأهمية بمكان اتخاذ خيارات نمط حياة صحي ، والتي تتضمن تبني عادات غذائية جيدة.

3. الدعم عند حضور مواعيد الطبيب

كن محددًا عندما تجعل نفسك متاحًا لمساعدة شخص مصاب بداء السكري، و عبارات مثل "دعني أعرف كيف يمكنني المساعدة" واسعة جدًا ولن يقبلك معظم الناس بالعرض، ولكن إذا كنت محددًا بشأن نوع المساعدة التي يمكنك تقديمها ، فقد يرحبون بالدعم.

4. كن حذرا لانخفاض السكر في الدم

في بعض الأحيان ، يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 من انخفاض في نسبة السكر في الدم. يمكن أن يسبب هذا التفكير الغائم والتعب والضعف. اكتشف ما إذا كان أحد أفراد أسرتك معرضًا لخطر انخفاض نسبة السكر في الدم ، ثم تعرف على الأعراض وكيفية علاجها إذا كانت كذلك. انتبه لهذه الأعراض وتحدث إذا لاحظت تغييرًا في سلوكهم. قد تكون على دراية بأعراض انخفاض نسبة السكر في الدم قبل ظهورها.