مشاجرة بين طالبين بفناء مدرسة فى شبرا الخيمة.. و"تعليم القليوبية" ترد

القليوبية - إبراهيم سالم

شهدت مدرسة شبرا البلد الرسمية للغات بإدارة غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وقوع مشاجرة بفناء المدرسة بين طالبين، وسط جميع طلاب المدرسة، مما تسبب بحالة من الهرج والمرج، وتدخل أحد المدرسين وتم السيطرة على الوضع وإخطار الأجهزة الأمنية، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من المسؤولين بمدرسة شبرا البلد الرسمية للغات، بنشوب مشاجرة بين طالبين بالمرحلة الإعدادية والثانوية بالمدرسة إثر خلافات بينهما، بفناء المدرسة، وحاول إحدى الطرفين التعدي بالضرب بالحزام على الآخر، وتدخل مسؤولي المدرسة، وتم فض المشاجرة، واستدعاء الأجهزة الأمنية بالقليوبية، وحرر محضر إثبات حالة.

ومن ناحيته، أكد خالد الشربيني، مدير إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية بمحافظة القليوبية، أن تلك الواقعة حدثت أمس الأربعاء، حيث تشاجر طالبين أحدهما بالمرحلة الإعدادية والآخر بالثانوية وحاول أحدهما ضرب الآخر بحزام كان يرتدية وتم السيطرة على الطرفان.

وتابع مدير إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، أن الطالبين كانا قد تشاجرا من قبل وتم الفصل بينهم، وفور عودتهم بالأمس عندما شاهدا بعضهما تشاجرا مرة أخرى، مشيرا إلى أنه تم التحفظ عليهما واستدعاء أولياء أمورهما وإخطار الأجهزة الأمنية، كما تم تحرير محضر إثبات حالة، وتم الصلح بين الطرفين عقب اصطحاب الأجهزة الأمنية لهم واتخاذ اللازم.