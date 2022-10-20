مدير مهرجان الموسيقى العربية: 10 دول تشارك فى الفاعليات وسعر التذاكر رمزى

كتب محمد شعلان

وجهت جيهان مرسى مدير عام مهرجان الموسيقى العربية الشكر لقناة الحياة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لرعاية فاعليات ومؤتمر مهرجان الموسيقى العربية، قائلا: "العالم كله بيشوف مصر الآن بشكل متميز جدًا وإحنا 31 سنة من العمل المستمر للموسيقى العربية".

وقالت جيهان مرسى، فى لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إن هناك أكثر من 10 دول عربية من الخليج وشمال أفريقيا تشارك في مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية، فضلا عن الباحثين والمسابقات التي بدأوا التصفية فيها أون لاين، مشيرة إلى تنظيمهم فاعلية لعزف الهواة لأول مرة.

وتابعت: " اسمه الصحيح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وفيه باحثين من كل البلاد العربية، والأوبرا المصرية اسم كبير يثق فيه الناس ونقدم محتوى يحترم الناس سواء موسيقى أو مطربين"، موضحا أن هناك لجان تختار معهم ما يقدم وسعر التذاكر رمزية حتى يستطيع المواطن البسيط أن يحضر الحفلات.