محافظ قنا: إنشاء سوق حضارى بمنطقة الضمرانية بنجع حمادى بتكلفة 2 مليون جنيه

قنا صابر سعيد

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، سوق الخضروات والفاكهة بمنطقة التأمينات بمدينة نجع حمادي لمتابعة حركة البيع والشراء وضبط الأسعار، وذلك بمرافقة حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج التنمية المحلية وعبد اللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

شدد محافظ قنا، علي البائعين بالإعلان عن أسعار الخضروات والفاكهة واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد المخالفين والغير ملتزمين بالبيع بالأسعار الاسترشادية، خاصة أن الدولة تحرص على تأمين كميات إضافية من السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية وطرحها في الأسواق أولاً بأول من أجل خفض الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

وأشار الداودى، إلي أنه سيتم إنشاء سوق حضاري نموذجي بمنطقة الترعة الضمرانية علي مساحة 5 آلاف متر مربع بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليون جنيه لنقل الباعة الجائلين والقضاء على العشوائيات والإشغالات بالمدينة وللحفاظ على المظهر الحضارى، وذلك في إطار جهود المحافظة للتصدي للأسواق العشوائية واستبدالها بأخرى حضارية.