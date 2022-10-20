اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تشجير طريق الشيخ زايد والإضاءات الليلية

الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:46 ص
محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تشجير طريق الشيخ زايد والإضاءات الليلية الجولة
جنوب سيناء ياسر عامر

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قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بجولة ليلية تفقدية بمدينة شرم الشيخ في اطار متابعة استعدادات المدينة لاستضافة مؤتمر المناخ، وتفقد المحافظ خلالها أعمال استكمال تشجير طريق الشيخ زايد بشرم الشيخ حيث تم رفع كفاءة الطريق بطول 10 كم وتوسعته 4 حارات يمين ويسار وجزيرة وسطي، وتم أعمال التخطيط ووضع العلامات واللوحات الإرشادية وجاري زراعة الطريق بعدد 2000 نخلة، لاستكمال التشجير لمسافة 6 كم المتبقية من الطريق، وكان في استقبال المحافظ الدكتور محمد شطا مدير مديرية الزراعة بالمحافظة.
 
كما تفقد محافظ جنوب سيناء أعمال الاضاءات الليلية بالميادين الجاري إنشاؤها وأيقونة السلام وأعمال إضاءة النخيل والأشجار بالمدينة وتفقد محافظ جنوب سيناء، النافورات المضيئة وأعمال التجميل والإضاءة بمشروع  مشتل زهور واحة تجلي بمنطقة رأس كيندي بشرم الشيخ.
 
رافق المحافظ الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة، واللواء نادر علام القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، وكان في استقبالهم بمواقع العمل ممثلي الجهات المشرفة والشركات المنفذة.
 
الجولة
الجولة

المنشآت
المنشآت

جانب أخر من الجوله
جانب أخر من الجوله

جولة المحافظ
جولة المحافظ

مدينة شرم الشيخ
مدينة شرم الشيخ

 


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