مايك بنس عن التصويت لترامب فى 2024: ربما هناك شخص آخر أفضله أكثر

كتبت ريم عبد الحميد

ألمح مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق، إلى خططه الخاصة بشأن الترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، وذلك أاثناء رده على سؤال عما إذا كان سيصوت لصالح دونالد ترامب في الانتخابات القادمة.

وقال بنس أثناء ظهوره في جامعة جورج تاون: "حسنا ربما يكون هناك شخص آخر أفضله أكثر".

وبحسب ما قالت صحيفة ا هيل، فإن بنس سئل من قبل أحد الطلاب الحاضرين عما إذا كان سيصوت لترامب في انتخابات 2024 لو كان الأخير هو مرشح الحزب الجمهورى.

وقال بنس إن كل تركيزه منصب على الانتخابات النصفية، وسيظل الأمر كذلك على مدار الـ 20 يوما القادمة، لحين إجراء الانتخابات. لكن بعد ذلك، سيكون هناك تفكيرا بشأن المستقبل.

ويعتقد على نطاق واسع أن نائب الرئيس السابق يضع أساسا لاحتمال ترشحه للرئاسة في سباق البيت الأبيض القادم. فقد ألقى سلسلة من الخطابات التي تحدد رؤيته للحركة المحافظة من خلال أجندته الخاصة بالحرية، وحث الجمهوريين على التركيز على المستقبل وليس على الماضى، في إشارة على هوس ترامب بانتخابات 2020.

وزار بنس بشكل متكرر ولايات التصويت التمهيدى المبكرة، وألقى خطابات وشارك فى الحملة الانتخابية لصالح المرشحين الجمهوريين في أيوا ونيو هامبشير وثاوث كارولينا.

وكان بنس مواليا بشدة لترامب خلال سنواته الأربع في الحكم، لكن منذ أن غادر المنصب اختلف كلاهما حول الاحداث التي أحدت على اقتحام الكونجرس في 6 يناير 2021 عندما رفض بنس الاعتراض على نتائج الانتخابات كما كان ترامب يريد.