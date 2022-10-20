غلق وتشميع 6 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص فى العاشر من رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام إدارة العلاج الحر بالمديرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية ومسؤولي صندوق مكافحه وعلاج الإدمان ومفتشي الإدارتين الصحيتين بالعاشر من رمضان والزقازيق، بشن حملة مكبرة على المنشآت الطبية غير الحكومية (الخاصة) لعلاج الإدمان بمدينة العاشر من رمضان لضبط المخالف منها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه حيال أصحابها.

أوضح وكيل وزارة الصحة أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 6 مراكز لعلاج الإدمان تقوم بعلاج حالات الإدمان وبعض المرضي النفسيين بدون تصريح وبالمخالفة للقانون، وبدون أي كوادر طبية مؤهلة وبمكان غير مستوفي لأية إشتراطات صحية أو بيئية مما يُعرض حياه النزلاء للخطر.

أضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم التحفظ على مشرفي مراكز علاج الإدمان المخالفه بعد غلقها وتشميعها لحين عرضهم على النيابة العامة وتحرير 6 محاضر بمراكز شرطة أول وثالث العاشر من رمضان، واتخاذ ما يلزم قانوناً.