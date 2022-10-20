اليوم السابع
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ضبط سيدة عذبت طفلتها بسكين ساخن وتتسول بها فى القاهرة

الخميس، 20 أكتوبر 2022 02:29 م
ضبط سيدة عذبت طفلتها بسكين ساخن وتتسول بها فى القاهرة رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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كشفت الداخلية ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك" يتضمن العثور على طفلة تقوم باستجداء المارة وبها آثار حريق بالجسم إثر تعدى والدها عليها.
 
بالفحص أمكن تحديد الطفلة المشار إليها (مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) وتبين إصابتها بسحجات متفرقة بالجسم.
 
وبسؤال والدتها أفادت بأن الإصابات ناتجة عن حادث قديم لسابقة قيام كريمتها بترك المنزل بصفة مستمرة، وبسؤال الطفلة أفادت بقيام والدتها بإحداث إصابتها باستخدام سكين ساخن لفقدها مبلغ مالى أثناء قيامها باستجداء المارة. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال والدة الطفلة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

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