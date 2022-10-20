ضبط تاجر مخدرات بحوزته 4 كيلو شابو ونصف كيلو بانجو فى حملة أمنية بقنا

قنا - صابر سعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط تاجر مخدرات بحوزته كمية من الشابو والبانجو بقرية الجمالية التابعة لمركز قوص شمال قنا.





تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد تمكن قوة أمنية من ضبط حمام، 45 عاما، تاجر مخدرات هارب من أحكام مقاومة سلطات وبحوزته 4 كيلو شابو ونصف كيلو بانجو وأسلحة نارية، بقرية الجمالية في قوص.





تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات والتحفظ المتهم والمضبوطات









