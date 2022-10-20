سك العملات: طرح عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه قريبا

كتب محمد شعلان

أعلن المهندس عبد الباسط أمين مدير إدارة سك العملات، أن المصلحة تنتج 30 مليون قرص عملة معدنية في الشهر، كاشفا عن طرح عملة معدنية جديدة من فئة 2 جنيه قريبا، وبيّن عبد الباسط أمين، أنه توجد عملات معدنية تذكارية منقوشا عليها اسم احتفالية طريق الكباش.

فيما قال الكيمائي محمد ضياء الدين رئيس الإدارة المركزية للعمليات الفنية بمصلحة سك العملة المعدنية، إن عمله يتمثل في إجراء اختبارات على العملة والتأكد من جودتها قبل طرحها.

أضاف محمد ضياء الدين، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أنه يراجع جودة العملة، ويكشف العيوب التي يمكن أن يستبعد من خلالها العملة المعدنية.

تابع رئيس الإدارة المركزية للعمليات الفنية، أنه يجري عمله يدويا ويتأكد من كل شيء في العملة المعدنية بداية من المنقوش عليها، والختم والنقوش والتصميم والرسم وغيرها من الأمور الفنية.

كشف أنه حال وجود أي عيب في العملة المعدنية يقوم بإبلاغ المستوى الأعلى لاتخاذ اللازم، مشيرا إلى أن العملة بالنسبة للعاملين عبارة عن قرص وليست أمولا، ويتم تفتيش كل الموظفين قبل دخولهم المصلحة وبعد الخروج منها للتأكد من عدم وجود أي أموال في حوزتهم.

من ناحيتها، قالت عبير محمود فني مراقبة جودة، إنها تعمل في هذه الوظيفة لسنوات عديدة، لكنها لم تفكر يوما في اقتناء أية أمول، مشيرة إلى أن الماكينة تنتج 750 قرصا في الدقيقة.