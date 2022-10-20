المسطحات المائية تضبط 16 طن أسمدة وأعلاف بدون تراخيص فى الجيزة

كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملاتها بمحافظة الجيزة خلال 24 ساعة، وضبطت العديد من القضايا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة (الجيزة)، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية جاء أبرزها على النحو التالى:-

فى مجال حماية الثروة الزراعية، الأسمدة والمبيدات الزراعية والأعلاف تم ضبط عدد (2) قضية (مركز للأسمدة والمبيدات، شركة "بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (كمية وزنت 1,350 طن أسمدة ومخصبات زراعية- عدد 450 عبوة مبيدات زراعية - كمية وزنت 15 طن أعلاف "بدون ترخيص").

فى مجال حماية البيئة في المواد الغذائية تم ضبط عدد (3) قضايا (ثلاجة ومخزن عشوائى، شركتين لتجارة المواد الغذائية "بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (11,580 طن مواد غذائية- عدد 9350 عبوة مياه غازية وعصائر "بدون ترخيص")، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة بيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية بنطاق محافظة القاهرة، لضبط السيارات التى تسبب إنبعاثات وأدخنة ضارة بالبيئة أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فحص عدد (70) سيارة ضُبط خلالها عدد (20) سيارة (عدد 5 سيارات بنزين- عدد 15 سيارة سولار) غير مطابقة بالمخالفة لقانون البيئة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.