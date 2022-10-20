ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على مسجل خطر لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة فى العمرانية، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات لترويجها بين عملائه، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد اتجار مسجل خطر سابق بالاتجار بالمواد المخدرة.

تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذى وجه رجال المباحث بسرعة إعداد الأكمنة للقبض على المتهم فى حالة تلبس.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.