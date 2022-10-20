القبض على المتهمين بسرقة 300 ألف جنيه من سيارة شركة بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على 8 أشخاص لاتهامهم بسرقة مبلغ 300 ألف جنيه من سيارة تابعة لإحدى الشركات بمدينة 6 أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض سائق ومندوب شركة للسرقة بالإكراه بمدينة 6 أكتوبر، وذكرا أنهما أثناء استقلالهما سبارة الشركة، وبحوزتهما مبلغ 300 ألف جنيه، فوجئا بسيارتين يستقلهما عدد من الأشخاص يجبروهما على التوقف، واستولوا على النقود بالإكراه، وفروا هاربين.

بتكثيف التحريات تبين لرجال المباحث أن أحد المتهمين كان يعمل بالشركة، واستعان بباقي الجناة لارتكاب الجريمة وبإعداد عدة اكمنة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب السرقة، وأرشدوا عن المبلغ المالي المسروق، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.