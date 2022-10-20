اليوم السابع
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الخميس، 20 أكتوبر 2022 04:53 م
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اعتدال في الطقس وسطوع للشمس في محافظة بورسعيد ..صور

الخميس، 20 أكتوبر 2022 04:17 م
اعتدال في الطقس وسطوع للشمس في محافظة بورسعيد ..صور حالة الطقس فى بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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رصدت كاميرا "اليوم السابع"، اليوم الخميس، حالة من الطقس التي تشهدها محافظة بورسعيد، وذلك بالتزامن مع فصل الخريف، وسقوط الأمطار في عدد من المحافظات المصرية. 
 
وتشهد المحافظة، طقس مستقر من سطوع للشمس واعتدال في درجات الحرارة، كما أن السماء صافية تماماً وانتظام في كافة الأنشطة بالمحافظة. 
 
وانتظمت حركة الملاحة في مجرى قناة السويس الملاحي، وكذلك حركة الصيد داخل مياه البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى الأنشطة التجارية والصناعية. 
 
 
وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنه يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى .
 
كما أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال ووسط الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد .
 
الأجواء-المناخية-ببورسعيد
الأجواء-المناخية-ببورسعيد

الطقس-اليوم-الخميس
الطقس-اليوم-الخميس

بورسعيد-واستقرار-حالة-الجو
بورسعيد-واستقرار-حالة-الجو

شوارع-بورسعيد-واستقرار-الطقس
شوارع-بورسعيد-واستقرار-الطقس

طقس-بورسعيد-اليوم-الخميس
طقس-بورسعيد-اليوم-الخميس
 
 
 
 
 

 


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