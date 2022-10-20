إصابة شخص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب شخص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الإقليمي بعد كارتة الصنافين اتجاه بنها، وتم نقله إلى مستشفى السعديين بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى السعديين بوصول شخص مصاب بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الإقليمي، اتجاه بنها مما أسفر عن إصابة شخص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

على الفور، انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصاب جميعًا إلى مستشفى السعديين لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.