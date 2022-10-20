وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن الأمين العام قال إن الهجمات العشوائية- بما فى ذلك فى المناطق السكنية- تقتل المزيد من الأبرياء كل يوم، وتضر بالبنية التحتية الحيوية وتحد من الوصول إلى الخدمات الحيوية، وقد أُجبر مئات الآلاف من الأشخاص على ألفرار من منازلهم منذ استئناف الأعمال العدائية فى أغسطس، والكثير منهم للمرة الثانية.