أعلنت الحكومة الإثيوبية، الخميس، أنها ستبدأ محادثات للسلام مع حركة تحرير تيجراي، الاثنين المقبل بجنوب إفريقيا، حسبما أفاد موقع الشرق فى شريط عاجل.
وكان قد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، المجتمع الدولى إلى استئناف المحادثات بسرعة من أجل تسوية سياسية فعالة ودائمة فى تيجراى.
وكان قد حذر الأسبوع الماضى من تصعيد القتال فى تيجراى الذى يؤثر على المدنيين المتضررين بشكل كبير.
وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن الأمين العام قال إن الهجمات العشوائية- بما فى ذلك فى المناطق السكنية- تقتل المزيد من الأبرياء كل يوم، وتضر بالبنية التحتية الحيوية وتحد من الوصول إلى الخدمات الحيوية، وقد أُجبر مئات الآلاف من الأشخاص على ألفرار من منازلهم منذ استئناف الأعمال العدائية فى أغسطس، والكثير منهم للمرة الثانية.
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