وكالات

أعلنت الحكومة الإثيوبية، الخميس، أنها ستبدأ محادثات للسلام مع حركة تحرير تيجراي، الاثنين المقبل بجنوب إفريقيا، حسبما أفاد موقع الشرق فى شريط عاجل.

وكان قد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، المجتمع الدولى إلى استئناف المحادثات بسرعة من أجل تسوية سياسية فعالة ودائمة فى تيجراى.