كتبت فاطمة خليل

كشفت الأبحاث الحديثة أن اتباع نظام غذائي صحى يرتبط بنوم أفضل، وذلك بتناول الأطعمة المتنوعة مثل: الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والدهون الصحية، بحسب موقع " livehealthily"، وفى هذا التقرير نتعرف على 6 أطعمة ومشروبات تساعدك على نوم أفضل.

أفضل 6 أطعمة ومشروبات لنوم أفضل

1. عين الجمل

يحتوي عين الجمل على التربتوفان، وهو من الأحماض الأمينية التي تساعد أجسامنا على إنتاج هرمونات تعزيز النوم مثل السيروتونين والميلاتونين، كما يحتوى أيضا على نسبة عالية من الميلاتونين تفرز الغدة الصنوبرية الميلاتونين في الليل لتنظيم نومنا، وإذا كان لديك مستويات منخفضة فقد تواجه مشكلة في النوم.

2. اللوز

اللوز مصدر جيد للمغنيسيوم الضروري لتنظيم الميلاتونين المعزز للنوم كما يعمل المغنيسيوم على إرخاء عضلاتك. من خلال تناول حفنة من اللوز (حوالي 10) يوميًا، قد تتمكن من تحسين جودة النوم في غضون أسبوعين.

3. الأسماك الزيتية

يحتوي السلمون والسردين والماكريل والأسماك الزيتية الأخرى على فيتامين د وأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي قد تساعدك على النوم وكلاهما يعزز إنتاج السيروتونين.

4. الحليب الدافئ

كوب من الحليب الدافئ والعسل يساعد على نوم جيد ليلاً، لإن التربتوفان الموجود في الحليب هو الذي يحفز تفاعل الميلاتونين في الدماغ.

تظهر الأبحاث أن الحليب يحتوي على ببتيدات الحليب (بروتينات صغيرة) قد تساهم في تقليل التوتر وتساعدك على النوم بسهولة أكبر.

5. الأرز الأبيض

وجدت إحدى الدراسات أن الأرز هو الكربوهيدرات النشوية التي تعمل على تحسين النوم وذلك لأن ارتفاع مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) للأرز الأبيض يساعد في نقل التربتوفان من الأمعاء إلى الدماغ، حيث يحولها جسمك إلى السيروتونين والميلاتونين ، الهرمون الذي ينظم أنماط نومنا.

6. شاي البابونج

البابونج يحتوي على مواد كيميائية تعزز النوم ويُعتقد أنها علاج آمن وفعال لتحسين نوعية النوم، كما أن كوبًا دافئًا من البابونج الخالي من الكافيين مهدئ ويمكن أن يساعدك على الاسترخاء قبل النوم.