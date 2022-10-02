240 مليون جنيه استثمارات في قطاع التعليم بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن الاستثمارات في قطاع التعليم بشمال سيناء بلغت 240 مليون جنيه خلال العام الدراسى الجديد، لافتا إلى إنشاء عدد 22 مدرسة ما بين إنشاء جديد وإضافة أجنحة لمدارس قائمة، ومعلنا عن وضع حجر الأساس لمدرسة المتفوقين خلال الفترة المقبلة، وافتتاح 40 منزلا بدويا بمدينة الحسنة خلال أسبوعين .

وأضاف المحافظ، أثناء افتتاح 3 مشروعات خدمية وتنموية بمركز ومدينة الحسنة في وسط سيناء يرافقه سعد خليل بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة، حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، المهندس غريب حسن مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء، أن مدرسة الحسنة الثانوية الصناعية، والتى تم انشائها بهدف حل مشكلة المناطق المحرومة من التعليم الثانوى الفني، مشيرا الى أن المدرسة الصناعية تم انشائها على مساحة 5000 مترا مربعا "200 فى 250مترا" وبتكلفة بلغت 26 مليون و700 ألف جنيه .

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أن المدرسة تضم 12 فصلا دراسيا مقيدا بها 325 طالبا وطالبة في مختلف الصفوف الدراسية كما تضم المدرسة 4 مبانى بها عدد 6 ورش ومعمل حاسب آلى ومعمل للعلوم وغرفة تربية اجتماعية ، و7 فراغات تكميلية .

وأشار ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم إلى أنه بناء على تصديق المحافظ والقرار الوزارى تم افتتاح 3 تخصصات بالمدرسة، وهى: فنى تركيبات كهربائية وفنى ملابس جاهزة وفنى اصلاح وصيانة السيارات ( ويعد هذا التخصص هو الأول من نوعه بشمال سيناء ) على نظام الجدارات الحديث المطور حيث سيتم تقييم الطلاب في المواد العلمية والعملية .

ومن جهة أخرى افتتح المحافظ يرافقه سعد خليل بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة وأمانى رسلان مدير عام التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء مبنى إدارة تموين الحسنة لتقديم الخدمات التموينية المتنوعة وحل مشاكل المواطنين إلكترونيا .

وقالت أمانى رسلان مدير عام التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء إن المبنى على مساحة 400 متر مربع، وتم إنشاؤه بتكلفة 6 ملايين و570 ألف جنيه.

وأضافت أن المشروع يتكون من مبنى من طابق واحد يضم مركز خدمة المواطنين بعدد 4 شباك خدمة ومكتب للمدير وصالة إلى جانب مبنى إدارة تموين الحسنة، وتضم: مكتب للمدير ومكتب إدارى وصالة محاسبة ومنفذ سلع ومخزن لشركة الجملة .

وقام المحافظ يرافقه العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة وسعد خليل بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة بتسليم عقود تمليك منزل و5 أفدنه في التجمع التنموى بالكيلو 61 عقب افتتاحه .

وقال المحافظ إنه تم إنشاء 10 تجمعات تنموية بمنطقة وسط سيناء من بينها 6 تجمعات بمركز نخل و4 تجمعات بمركز الحسنة وتم تسليم 9 تجمعات منهم للمنتفعين .

وأضاف المحافظ أنه يتم تسليم كل منتفع منزل و5 أفدنة جاهزة للزراعة بالتقسيط وبدون أى فائدة .

وأضاف العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة أن جميع التجمعات التنموية كاملة المرافق، حيث يوجد بكل تجمع منها مبانى : الديوان ، المدرسة، الجامع الخاص بالتجمع ، الملعب الرياضى ، الاستديوهات والمحلات التجارية إلى جانب المنازل والأراضى الزراعية وآبار المياه ومناطق تخزين المياه وغرف تحكم الكهرباء ومناطق الخدمات المختلفة بكل تجمع مشيرا الى أن التجمعات التنموية تعتبر مثالا حقيقيا للتنمية المستدامة على أرض سيناء ، وتخلق فرص عمل جديدة للشباب .

حضر الافتتاحات كل من : العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، العميد مصطفى محمد مصطفى رئيس الادارة المركزية لمكتب المحافظ ، عدلي اليمانى مساعد المحافظ لقطاع وسط سيناء ، سعد خليل بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة ، المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة ، المهندس محمد رضوان وكيل وزارة الإسكان ، أشرف علامه مدير إدارة الحسنة التعليمية ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية والمشايخ والعواقل بالمنطقة .