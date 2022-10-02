وفاة 4 حالات من مصابي حادث تصادم 4 سيارات بالغربية

استقبلت مشرحة مستشفى المنشاوى بطنطا 4 جثث من بينهم سيدة وطفلين من ضحايا حادث تصادم سيارة نقل بـ 3 سيارات ميكروباص على طريق طنطا بسيون، والذى أسفر عن إصابة 15 شخصا.

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز بسيون بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث مروع على طريق طنطا بسيون أمام قرية كفر سليمان.

انتقلت قوة أمنية و4 سيارات إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة نقل بـ 3 سيارات ميكروباص، واسفر الحادث عن إصابة 15 شخص باصابات متفرقة من بينهم 4 جثث.

تم نقل المصابين للمستشفى والتحفظ على الجثث بالمشرحة ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.