مهرجان استقبال العام الجامعى الجديد بجامعة عين شمس.. صور

كتب محمود راغب

تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، تستمر فاعليات مهرجان استقبال الطلاب لليوم الثانى على التوالي، والذى ينظمه قطاع شؤون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب وريهام العطيفى القائم بأعمال أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب.

وتضمنت فاعليات المهرجان الذى غلفته فاعليات متنوعة صديقة بالبيئة، مجموعة من الأنشطة الرياضية من بينها كرة السرعة والبلياردو، إلى جانب الأجنحة المتنوعة التى تم إقامتها بساحة الحرم الرئيسى للجامعة، وهى جناح الأسر الطلابية الذى يقدم للطلاب الجدد شرحاً لنماذج المحاكاة المختلفة وأبرزها نموذج محاكاة "مؤتمر المناخ" بهدف تعريف وتوعية الشباب بالفاعليات التى تستضيفها مصر وترأسها وهى مؤتمر المناخ COP27، إلى جانب تعريف الطلاب بنموذج محاكاة " مجلس النواب " ونموذج محاكاة جامعة الدول العربية واتحاد المتوسط " . ودور هذه النماذج فى صقل شخصية الطلاب وتدريبهم على خوض الحياة السياسية والاجتماعية.

وكان الدكتور عبد الفتاح سعود قد صرح أنه تزامناً مع بدء رئاسة جمهورية مصر العربية لقمة المناخ لمدة عام و مؤتمر Cop 27 نظم قطاع شئون التعليم والطلاب مهرجان استقبال الطلاب للعام الجامعى 2023/2022 بفكر جديد ليكون صديقاً للبيئة حيث تم تدشين باقة من التطبيقات الإلكترونية كبديل للمطبوعات الورقية لمواكبة آليات التحول الرقمى يستطيع الطلاب من خلالها التعرف على الأنشطة والخدمات التى تقدمها الجامعة و التعرف على المراكز والكليات المختلفة.

وأضاف، أن الجامعة حرصت على عدم الاستعانة بمكبرات الصوت ترشيداً لاستهلاك الكهرباء وحفاظاً على البيئة من الملوثات الصوتية و الضجيج.

وخلال فاعليات اليوم الثانى للمهرجان وتحت إشراف محمد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والسادة مديرو الإدارات، شارك الطلاب فى جناح النشاط العلمى والذى يضم العديد من الابتكارات بالتعاون مع مركز الابتكار وريادة الأعمال، وكذلك جناح الجوالة والذى يضم أعمال فنية نتاج لإعادة التدوير إلى جانب ورش فنية لتعليم فن الأركت و الطباعة على القماش والرسم على الزجاج وعمل المكرمية بالإضافة إلى معرض خاص بمنتجات الجوالين.

وفى جناح التبرع بالدم والذى يقام بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، قام الطلاب متطوعين بالتبرع بالدم وتعرفوا على الفوائد الصحية والاجتماعية للتبرع بالدم والتى تستهدف صالح مرضى مستشفيات الجمهورية وكذلك مستشفى الدمرداش الجامعي.

هذا إلى جانب معرض للوحات الفنون التشكيلية والذى أقيم تحت شعار" نبذ العنف و الإرهاب "

وكذلك جناح رابطة الخريجيين للتعريف بالخدمات التى تقدمها الرابطة لتكون حلقة وصل مع أبناء الجامعة بعد إنهاء دراستهم الجامعية .

وشهد اليوم الثانى فقرات متنوعة لكورال روح الشرق الذى تفاعل معه الطلاب فى أجواء مميزة من البهجة والتفاؤل.

يذكر أن مهرجان استقبال العام الجامعى يتضمن سلسلة من الندوات التعريفية التوعوية بمختلف كليات الجامعة بعنوان " التغيرات المناخية .. البصمة الكربونية.. جهود الجامعة للتحول لجامعة خضراء"، تستهدف رفع الوعى البيئى لدى أعضاء المجتمع الجامعى والتعريف بالتغيرات المناخية وذلك فى إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ COP27.



النشاط الرياضى



جانب من النشاط الطلابى



جناح الجوالة والخدمة العامة



طلاب جامعة عين شمس