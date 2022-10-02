اليوم السابع
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مطار القاهرة ينقل اليوم الأحد أكثر من 63 ألف راكب على متن 446 رحلة جوية

الأحد، 02 أكتوبر 2022 07:11 م
مطار القاهرة ينقل اليوم الأحد أكثر من 63 ألف راكب على متن 446 رحلة جوية مصر للطيران
كتب أحمد مصطفى

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ينقل مطار القاهرة اليوم الأحد أكثر من 63 ألف راكب علي متن 446 رحلة سفر ووصول على مدار 24 ساعة.
 
وحسب مصادر مطلعة بمطار القاهرة لـ"اليوم السابع"، سيغادر مطار القاهرة اليوم الأحد 219 رحلة إلى وجهات دولية وداخلية عديدة نقلت على متنها حوالى 32236 ألف راكب إلى مدن نيويورك لندن باريس روما ميلانو برشلونة ميونخ برلين فرانكفورت بودابست فيينا بروكسل كوبنهاجن أمستردام جنيف مدريد بوخارست دبى أبوظبى الشارقة رأس الخيمة جده الرياض الدمام عدن بنغازى عمان مسقط الخرطوم بيروت البحرين الكويت المدينة بغداد أديس أبابا كانو أثينا لاجوس أبوجا نيروبى عنتيبى.
 
فى حين يصل مطار القاهرة 31006 راكب قادمين على متن 227 رحلة جوية من عدة وجهات دولية وداخلية مختلفة منها ميلانو بروكسل لندن برشلونة مدريد أمستردام كوبنهاجن برشلونة باريس جنيف أسطنبول فيينا  أثينا روما ميونخ برلين  بيرجامو دبى أبوظبى الشارقة جده المدينة بنغازى مسقط عمان الخرطوم عدن دمشق الرياض الدمام تبوك. 
 
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات  لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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