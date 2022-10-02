كيف تختلف أمراض الشرايين والقلب لدى النساء عن الرجال؟

كتب – حسام الشقويرى

يختلف مرض الشريان التاجي عند النساء عن مرض الشريان التاجي عند الرجال، وينتج هذا المرض عند الرجال انسدادًا موضعيًا في الشرايين يسبب ألمًا في الصدر مع ممارسة الرياضة التي يتم تخفيفها بالراحة، و تنتج العديد من النساء رواسب الكوليسترول التي يتم توزيعها بالتساوي في جميع أنحاء الجهاز الشرياني مما ينتج عنه شرايين صغيرة مع انسداد أقل موضعية، و ومع ذلك ، يمكن لهذه الرواسب أن تتمزق وتنتج جلطات، و معظم النوبات القلبية هي أحداث تجلط الدم ، وهو ما يفسر سبب منع الأسبرين المانع للجلطات من النوبات القلبية وسيؤدي موانع الجلطات إلى وقف النوبة القلبية الجارية بالفعل، وعندما تسد جلطة الشريان ، فإن ذلك يقتل عضلة القلب في اتجاه مجرى الدم وينتج عنه نوبة قلبية، وفقا لما نشره موقع thedoctorweighsin

ولا يقتصر الأمر على انتشار رواسب الكوليسترول لدى النساء ، ولكنها تدفع بجدار الشريان للخارج ، وبالتالي قد تكون كبيرة جدًا قبل حدوث أي انسداد، و تفسر هذه الرواسب اللينة والملتهبة والخطيرة سبب تعرض النساء المصابات بألم متكرر في الصدر في دراسة وايز لخطر كبير من نوبة قلبية وموت مفاجئ ، حتى مع قسطرة القلب الطبيعية، و ما تحتاجه هؤلاء النساء حقًا هو العلاج الطبي الأمثل لمخاطر الأوعية الدموية والتي ثبت أن لها تأثيرًا قويًا على استقرار ترسبات الكوليسترول وتخفيف الأعراض ومنع النوبات القلبية، و يتكون العلاج الطبي الأمثل من الأسبرين ، والتحكم في ضغط الدم ، وإدارة الكوليسترول ، والإقلاع عن التدخين، و مرضى السكري يجب أن يتناولوا الميتفورمين، و قد تستفيد النساء اللاتي يعانين بالفعل من ألم في الصدر من حاصرات بيتا والنيتروجليسرين والأدوية الجديدة مثل رانكسا، و 70٪ من هؤلاء النساء يمكن أن يخف آلام صدرهن تمامًا في غضون عام عندما يتلقين أفضل علاج طبي.