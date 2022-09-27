دعم المرأة لتعزيز صحة الأطفال بالرضاعة الطبيعية ورشة عمل بالقومى للبحوث غدا

كتب محمد صبحى

تشارك وحدة المؤتمرات بالمركز القومى للبحوث، غدا الأربعاء، فى الاحتفال بـ الأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية ، والذى يقام كل عام على مستوى كل دول العالم لدعم الرضاعة الطبيعية، وذلك تحت شعار موحد، والشعار الدولى لعام 2021 هو "نثقف وندعم للنهوض بالرضاعة الطبيعية".

يشارك المركز القومى للبحوث ضمن الاحتفالية هذا العام بندوة تحت عنوان "دعم دور المرأة العاملة لتعزيز صحة الأطفال من خلال الرضاعة الطبيعية" وتقام في تمام الساعة العاشرة صباحا بالقاعة الجديدة للمركز القومي للبحوث.

ويأتى ذلك إيمانًا من إدارة المركز القومى للبحوث بدوره الفعال فى التوعية المجتمعية فيما يخص أهمية صحة وتغذية الطفل وما لها من أثر كبير على وقاية شباب مصر من الأمراض المختلفة، تحت رعاية الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث وتحت إشراف الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز للشؤون البحثية والتعاون الدولي و الدكتورة سها عبدالدايم عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية والدكتورة هبة الرفاعي رئيس وحدة المؤتمرات والندوات و ورش العمل.

هذه المبادرة التي يشارك فيها المركز القومي للبحوث تقام تحت رعاية الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية برئاسة الدكتور محمد فوزي السودة والمعهد القومي للتغذية برئاسة أ.د. جيهان فؤاد وبمشاركة اليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي وهيئة التأمين الصحي والهيئة العامة للرعاية الصحية والمجلس القومي للمرأة وعدد من الجمعيات والشركات الراعية.

وتعد الرضاعة الطبيعية الغذاء الوحيد المناسب تماما للطفل منذ ولادته حتى الستة أشهر الأولى من عمره بشكل مطلق، ثم تستمر حتى يبلغ عامه الثاني مع الإدخال التدريجي الصحيح للأطعمة المكملة لتغذية الطفل بشكل صحي يضمن له النمو الصحيح وتقوية جهازه المناعي، ومن ثم الحماية له من الأمراض المختلفة، وتشجيع الأم على الرضاعة الطبيعية انما هو مسئولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع واستشاري الرضاعة الطبيعية الذي يستطيع من خلال دراسته المعمقة في البورد الدولي لطب الرضاعة الطبيعية.