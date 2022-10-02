عودة التيار الكهربائى فى كوبا بعد تظاهرات ضد انقطاع خدمة الإنترنت

فاطمة شوقى

أكدت شركة الكهرباء المملوكة للدولة في كوبا، عودة التيار الكهربائي إلى أكثر من 94 % من المنازل في العاصمة الكوبية هافانا، غداة احتجاجات جديدة في العاصمة ضد انقطاعه وتوقف خدمة الإنترنت ، ولكن مع استمرار المظاهرات في البلاد.

وقالت شركة "إلكتريكا دي لا هافان" التابعة لمؤسسة "أونيون إليكتريكا" الوطنية إنه "في هافانا التي تضم مجموعة مكونة من 854 ألفا و74 مستخدما، لا يزال 46 ألفا و719 منهم بلا كهرباء، وأعيد ربط 807 آلاف و360 مستخدما بالشبكة مجددا " .

وشهدت عدة أحياء في هافانا تظاهرات على مدى يومين بسبب استمرار انقطاع الكهرباء في المدينة، وانقطاع خدمة الإنترنت من جديد، حسبما قالت صحيفة

يذكر أن إعصار "إيان" القوي الذي ضرب البلاد الثلاثاء الماضي أحدث أضرار جسيمة، وانهيار النظام الكهربائي ما جعل 11,2 مليون كوبي يغرقون في الظلام.

وتستمر المظاهرات في شوارع كوبا حيث خرج العديد واغلقوا الشوارع وقطعوا الأشجار وقاموا بحرق حاويات القمامة، ومعظم المتظاهرين يائسون من انقطاع التيار الكهربائي الذي يعرض الطعام القليل الذي يخزنونه في ثلاجاتهم للخطر ، والذي يمنع أيضًا ضخ المياه من المصادر التي تزود العاصمة.

وتم نشر قوات الشرطة في جميع أنحاء المدينة ، على الرغم من أنها سمحت بشكل عام بمواصلة الاحتجاجات.

وتلقت حكومة الولايات المتحدة طلبًا غير معتاد من الحكومة الكوبية لتقديم مساعدات طارئة بعد التأثير المدمر لإعصار إيان .