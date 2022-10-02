اليوم السابع
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ضبط شخصين لانتحالهما صفة موظفين بشركة الكهرباء للنصب على مالك مطعم فى الجيزة

الأحد، 02 أكتوبر 2022 11:04 ص
ضبط شخصين لانتحالهما صفة موظفين بشركة الكهرباء للنصب على مالك مطعم فى الجيزة ضبط متهم - أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على شخصين انتحلا صفة محصلين بشركة الكهرباء، والاستيلاء على مبلغ مالي من مالك مطعم، بحجة عدم إثبات مخالفات ضده، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من مالك مطعم، اتهم فيه شخصان بالنصب عليه، والاستيلاء منه على مبلغ مالي، وذكر أنهما انتحلا صفة محصلين بشركة الكهرباء، واستوليا منه على مبلغ مالي لعدم إثبات وتحرير مخالفات ضده.

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين، وألقوا القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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