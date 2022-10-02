رئيس جامعة المنيا يستقبل الطلاب الجدد والقدامى بالأعلام والهدايا

المنيا-حسن عبد الغفار

استقبل الدكتور عصام الدين صادق فرحات، القائم بأعمال رئيس الجامعة، صباح اليوم الأحد، طلاب الجامعة الجُدد والقدامى، على البوابات الرئيسية بالجامعة بالأعلام والهدايا، وذلك في تقليد سنوي لربط طلابها بقياداتهم الجامعية، والمجتمع والحياة الجامعية الجديدة، مؤكداً حرص الجامعة على انتظام العملية التعلمية بها من أول أيامها وفقاً للجداول الدراسية، واستكمال التسكين بالمدن الجامعية طبقاً للجداول المعُلنة، وصيانة البنية التحتية والقاعات والمدرجات والمعامل.

وحث الدكتور عصام فرحات، عمداء الكليات ووكلائها علي ضرورة تعريف الطلاب بالحياة الجامعية وبجامعتهم وكلياتهم وأقسامها ومرافقها المختلفة، موصيهم بالاهتمام بتنمية شخصية ومهارات الطلاب والانتظام في الدراسة، مع المشاركة في الأنشطة الطلابية، لما تلعبه من جوانب إيجابية في شخصية الطلاب، مشيراً إلي ما تقوم به مكاتب رعاية الطلاب بالجامعة، وفريق طلاب من أجل مصر من خطط لاستقبال الطلاب، وتواجدهم بمكاتب الاستعلامات التي اقيمت لإرشاد الطلاب وتوجيهم والرد على استفساراتهم، بالإضافة إلى توزيع دلائل معرفية لتعريفهم بالجامعة والكليات والأنشطة المختلفة التي يمكن أن يشاركوا بها خلال العام الدراسي.

رافق الدكتور عصام خلال استقباله للطلاب، الدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، ووليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، وعدد من منسقي الانشطة الطلابية بالكليات والمدن الجامعية.