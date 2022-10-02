حملات ليلية مكبرة لمتابعة الالتزام بالمواعيد الشتوية لغلق المحلات بالفيوم

الفيوم ــ رباب الجالى

شنت حملة مكبرة من الشرطة، والمرافق، بمحافظة الفيوم، بالاشتراك مع وحدة المتابعة الميدانية، للتأكد من تطبيق الإجراءات التي أقرتها الدولة يتطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمولات التجارية والمطاعم والورش والأعمال الحرفية، بهدف تحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين، وترشيد استهلاك الكهرباء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

شملت الحملة المكبرة شوارع السنترال، والحرية، ومصطفى باشا، والبوستة، حيث تم التأكد من الالتزام بتطبيق المواعيد الشتوية لغلق الأنشطة التجارية، ورصدت الحملة وجود 4 حالات لم تلتزم بتطبيق الإجراءات، وتم إخطار أصحابها بتنفيذ الغلق الفوري وعدم تعريض أنفسهم للوقوع تحت طائلة القانون، وبالفعل تم الامتثال الفوري للقرار وغلق المنشآت.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على جميع رؤساء المدن، والأحياء، بالتنسيق مع شرطة المرافق، ووحدة المتابعة الميدانية، لتكثيف الحملات على جميع الأنشطة التجارية، للتأكد من التزامها بتنفيذ قرارت الدولة فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومواعيد غلق المقاهي والمطاعم والمحال والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية.