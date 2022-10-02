جوتيريش يدعو الأطراف فى بوركينا فاسو للامتناع عن العنف والسعى إلى الحوار

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد "جوتيريش" في بيان منسوب إلى المتحدث الرسمي باسمه، دعمه الكامل للجهود الإقليمية من أجل العودة السريعة للنظام الدستوري في البلاد.

وذكر البيان أن بوركينا فاسو في حاجة إلى السلام والاستقرار والوحدة لمحاربة الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية العاملة في أجزاء من البلاد، وأكد الأمين العام مجددا التزام الأمم المتحدة بدعم شعب بوركينا فاسو في جهوده نحو تحقيق السلام والاستقرار الدائمين.