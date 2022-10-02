اليوم السابع
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أكرم القصاص
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جوتيريش يدعو الأطراف فى بوركينا فاسو للامتناع عن العنف والسعى إلى الحوار

الأحد، 02 أكتوبر 2022 09:17 ص
جوتيريش يدعو الأطراف فى بوركينا فاسو للامتناع عن العنف والسعى إلى الحوار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
أ.ش.أ

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، جميع الأطراف في بوركينا فاسو، إلى الامتناع عن العنف، والسعي إلى الحوار، وأدان بشدة أية محاولة للاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، معبرا عن قلق بالغ إزاء التطورات الجارية في بوركينا فاسو.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد "جوتيريش" في بيان منسوب إلى المتحدث الرسمي باسمه، دعمه الكامل للجهود الإقليمية من أجل العودة السريعة للنظام الدستوري في البلاد.

وذكر البيان أن بوركينا فاسو في حاجة إلى السلام والاستقرار والوحدة لمحاربة الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية العاملة في أجزاء من البلاد، وأكد الأمين العام مجددا التزام الأمم المتحدة بدعم شعب بوركينا فاسو في جهوده نحو تحقيق السلام والاستقرار الدائمين.

 


الامم المتحدة

بوركينا فاسو

العنف

أنطونيو جوتيريش



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