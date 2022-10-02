"تعليم القليوبية" تنفى صحة الصورة المتداولة عن وجود 119 طالبا داخل فصل واحد

القليوبية إبراهيم سالم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة بها قائمة تخطي عدد التلاميذ بها بأحد الفصول بمدرسة الشهيد عبدالله عيسوي التابعة لإدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية، عدد 119 طالبًا وطالبة بفصل واحد بالمدرسة، وهو ما أثار حفيظتهم حول الكثافة العالية بالفصل، والتي تحول بينهم وبين التعلم والتحصيل الدراسى.

وفي هذا السياق نفت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، صحة هذه القائمة، موضحة أنه تم الاطلاع علي كثافة الفصول التعليمية بالمدرسة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، ووجد كثافة عالية بالمدرسة وتم العمل بنظام الفترتين لتخفيف الكثافة بالفصل، وذلك قبل بدء العام الدراسي.

وأوضحت، أنه تم التأكيد علي النظافة العامة لدورات المياه، والفصول الدراسية، والاهتمام بالمناطق المنزرعة وتهذيبها أولاً بأول لإضفاء مظهر جمالي للمدارس، مع ضرورة نشر التوعية للطلاب بالحفاظ على المناطق الخضراء والمساهمة في إظهارها دوماً بشكل حضاري لائق، مشددة على استكمال أعمال الصيانة البسيطة مثل أعمال الكهرباء وإضاءة وتنظيف زجاج الفصول.

وتابعت، أن المحافظة أنهت كافة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لافتاً إلى جاهزية استقبال 1542792 طالباً وطالبة على مستوى المحافظة، بإجمالي عدد فصول 308262، في 2611 مدرسة، بإجمالي معلمين وإداريين 86518، في مختلف المراحل التعليمية من التعليم الأساسي والتعليم الإعدادي والثانوي العام والتعليم الفني (الزراعي والتجاري والصناعي) على مستوى المحافظة.

وأشارت مدير عام مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، إلى أنه تم تشكيل لجان من المديرية لمتابعة كافة القرارات الوزارية، والمرور على جميع المدارس لمتابعة سير اليوم الدراسي بنطاق المحافظة، كما تم التنبيه على مديري المدارس بالالتزام بخطة تدريس المناهج الدراسية بما يتوافق مع الخريطة الزمنية المعدة، ووضع خطة محكمة للإشراف اليومي.