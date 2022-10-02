تعرف على هدايا "الزراعة" لأبناء الوادي الجديد بمناسبة عيدها القومى

قدمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، 579 مشروعا صغيرا، لدعم أبناء محافظة الوادى الجديد، فى إطار المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياه كريمة" لتنمية الريف المصرى، وبمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومى.

وسلم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى

واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، خلال احتفالية تم عقدها على هامش افتتاح مركز التنمية المستدامة بالوادى الجديد الهدايا للمستفيدين من قرى: الشركة والمنيرة وناصر الثورة، وذلك على سبيل الدعم الذى تقدمه وزارة الزراعة لأهالى محافظة الوادى الجديد، حيث استفاد منها حوالى 2910 مستفيد من هذه القرى.

وأصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، انفوجراف استعرض خلاله أهم الهدايا التى قدمتها الوزارة لأبناء المحافظة.

وتشمل الهدايا التى تم تقديمها: 25 بطارية دواجن بياض بمشتملاتها، والتى تضم الواحدة 50 دجاجة و250 كجم من العلف، فضلا عن 20 مشروع لتربية الأغنام، تشمل الواحدة 2 نعجة عشار، بالاضافة إلى 500 كجم من العلف، بالاضافة الى٥٠ مشروع لزراعة شتلات الطماطم، بحيث يشمل المشروع الواحد ما يكفى لزراعة نصف فدان.

وشملت المشروعات الصغيرة ايضا، 20 مشروع لزراعة البونيكام، بحيث يشمل المشروع الواحد ما يكفى لزراعة نصف فدان. 8 مشروعات لزراعة النباتات الطبية والعطرية، بحيث يشمل المشروع الواحد ما يكفى لزراعة ربع فدان، فضلا عن 50 مشروع لزراعة الكينوا، كما تم تقديم المكافحة المتكاملة للآفات لصالح 200 اسرة وتوزيع المبيدات والمخصبات مجانا، فضلا عن إطلاق قوافل بيطرية لخدمة 200 اسرة وتوفير الادوية والفيتامينات مجانا، بالاضافة إلى 3 ماكينات فرم لمخلفات نخيل البلح، و4 ماكينات جرش حبوب وانتاج السيلاج.