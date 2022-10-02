انطلاق عروض "ديزني على الجليد" في ديسمبر المقبل باستاد القاهرة الدولي

كتب محمد أسعد

تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، يستضيف استاد القاهرة الدولي عروض "ديزني على الجليد" وذلك خلال الفترة من 21 وحتى 31 ديسمبر المقبل، والتي تنفذها شركة Feld Entertainment بالتعاون مع شركة Dino Activations.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد، مساء اليوم، بأحد الفنادق بالقاهرة للإعلان عن عودة عروض "ديزني على الجليد" بعد غياب حوالي 15 عاماً، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن الترفية يعد أحد أكبر الأنشطة في العالم اقتصادياً ويحظى باهتمام كبير، مشيراً إلى الاستراتيجية الإعلامية الجديدة لمصر التي أعدتها الوزارة مع تحالف دولي متخصص خلال عام ٢٠٢١، للترويج للمقصد السياحي المصري والتي تهدف لإبرازه بصورة ذهنية جديدة كمقصد نابض بالحياة وذلك من خلال الفعاليات والأحداث والمهرجانات والعروض الترفيهية، لافتاً إلى أن هذا النوع من العروض يأتي في إطار ملامح هذه الاستراتيجية.

وأشار إلى أن عودة عروض ديزني مرة أخرى إلى مصر تعد بمثابة رسالة للعالم بأن مصر قادرة على تنظيم مثل هذه الفعاليات العالمية، كما يُبرز تعظيم التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ودور القطاع الحكومي لتمكين القطاع الخاص وتحفيزه للقيام بدوره.

وستكون مصر المحطة الأخيرة لعروض ديزني على الجليد في الشرق الأوسط بعد المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.

وتعد أحد أهداف هذه العروض هو إدخال نوع جديد من النشاطات الترفيهية على الأسرة المصرية، وسوف تقدم "ديزني على الجليد" من خلالها باقة من أمتع العروض الترفيهية الاستثنائية مع مجموعة من نجوم ديزني التي تمنح الجمهور المصري أجواء مفعمة بالحيوية والحماس، وإتاحة فرصة المشاهدة أمام عدد كبير من المشاهدين.

وتمثل مصر مركزاً مهماً للثقافة والفنون، وتحرص جميع الجهات والهيئات الحكومية على تقديم الدعم وعمل التسهيلات اللازمة لتخرج هذه العروض في أبهى صورة، وبما يليق بمكانة مصر كواحدة من أهم المحطات الثقافية والترفيهية في الوطن العربي .