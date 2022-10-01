السياحة: وضع محاور جديدة لزيادة رحلات الطيران وتقديم محفزات للترويج السياحي

كتب رامى محيى الدين

قالت غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن أحمد عيسى وزير السياحة عقد ثانى لقاء له مع القطاع الخاص بمحافظة البحر الأحمر بعد عقد اللقاء الأول بشرم الشيخ قبل نحو أسبوعين.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزير أطلع على طلبات القطاع الخاص لتحسين مناخ الاستثمار.

وأكدت نائب وزير السياحة أن الثابت فى اللقاء تطلع الجميع للمستقبل المأمول والخطة الطموحة بزيادة 25 % وتتطلب وضع إستراتيجية وطنية تضعها كل أجهزة الدولية المعنية وليس وزارة السياحة.

وأضافت غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، أنه تم مناقشة مضاعفة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات والطائرات بالتنسيق مع وزارة الطيران المدنى.

وأشارت إلى أن 95 % من السياحة القادمة من الخارج تأتى من خلال الطيران، موضحة أنه يجرى العمل وضع محاور جديدة لزيادة عدد رحلات الطيران وتقديم محفزات لزيادة الترويج السياحى.

وأردفت غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، أنه يجرى العمل على تحسين التجربة السياحية للسائحين فى مصر وجودة الخدمات المقدمة لهم.

وشددت على أهمية توفير البيئة المناسبة لتواجد علامات تجارية عالمية لجذب السائحين، مضيفة أنه تم وضع الحد الأدنى لأسعار الفنادق حتى لا يضحى بالنجومية الخاصة به.