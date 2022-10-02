فاطمة شوقى

أعلنت مصادر قضائية في الأرجنتين، أنه تم توجيه الاتهام رسميا لرجل وامرأة بالتؤاطو في محاولة اغتيال نائبة الرئيس الأرجنتيني كريستينا كيرشنر، وذلك بعد اتهام شخصين آخرين الأسبوع الماضي بمحاولة الاغتيال.

وأشارت صحيفة انفوباى الأرجنتينية إلى أن القاضية ماريا يوجينيا كابوتشيتي وجهت الاتهام إلى جابريال كاريزو وأجوستينا دياز، وقد كانا موقوفين مع فرناندو ساباج مونتيل وصديقته بريندا أوليارتي اللذين وجهت إليهما منذ أسبوعين رسميا تهمة "محاولة القتل العمد".

وأوضحت أن المتهمين كان لديهم خطة مشتركة لقتل نائبة رئيس الدولة، مشيرة إلى أن التخطيط لاغتيال كيرشنر بدأ في أبريل الماضي.

يذكر أن الهجوم على كيرشنر ـ وهي شخصية مهمة في اليسار ولا تزال مؤثرة في السياسة الأرجنتينية بعد سبع سنوات من خروجها من الرئاسة ـ أدى إلى تظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص ،وتبادلت الحكومة والمعارضة الاتهامات بخلق جو من "الكراهية".