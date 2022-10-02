الداخلية تحرس فرحة الطلاب فى أول أيام الدراسة.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

قامت أجهزة وزارة الداخلية بتنفيذ الخطط الأمنية الشاملة التى أعدتها لتأمين كافة المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية إليها، وتعزيز التواجد الأمنى والمرورى بكافة المحاور والميادين والطرق الهامة مع بداية العام الدراسى الجديد.