اليوم السابع
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الأحد، 02 أكتوبر 2022 06:56 م
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الداخلية تحرس فرحة الطلاب فى أول أيام الدراسة.. فيديو

الأحد، 02 أكتوبر 2022 06:33 م
الداخلية تحرس فرحة الطلاب فى أول أيام الدراسة.. فيديو العام الدراسي- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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قامت أجهزة وزارة الداخلية بتنفيذ الخطط الأمنية الشاملة التى أعدتها لتأمين كافة المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية إليها، وتعزيز التواجد الأمنى والمرورى بكافة المحاور والميادين والطرق الهامة مع بداية العام الدراسى الجديد.
 

العام الدراسى

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الجامعات

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