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الجيش الأوكراني: القوات الروسية تقصف مدينة ميكولايف بطائرات بدون طيار

الأحد، 02 أكتوبر 2022 07:08 م
الجيش الأوكراني: القوات الروسية تقصف مدينة ميكولايف بطائرات بدون طيار أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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قصفت القوات الروسية الليلة الماضية مدينة ميكولايف بطائرات كاميكازي بدون طيار وصواريخ "إس -300"، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص، من بينهم رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر، كما عثر على جثة فتاة تحت الأنقاض، لافتة إلى أن روسيا هاجمت أيضا مقاطعتي كريفي ريه ونيكوبول ومنطقة دنيبروبتروفسك بطائرة كاميكازي بدون طيار، وصواريخ جراد ميلرز ومدفعية ثقيلة.


وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك، فالنتين ريزنيشنكو "إن منطقة نيكوبول تعرضت لنيران المدفعية الثقيلة، وتضررت المنازل الخاصة والمباني الملحقة وخطوط الكهرباء، كما هاجمت طائرة بدون طيار كاميكازي مدرسة في مركز بلدة كريفي ريه ليلاً، ما أدى إلى تدمير طابقين واندلاع حريق.. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات".


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