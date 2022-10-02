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اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية يستقبل الطلاب الجدد بعرض الأنشطة

الأحد، 02 أكتوبر 2022 10:09 ص
اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية يستقبل الطلاب الجدد بعرض الأنشطة اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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استقبل اتحاد طلاب كليات جامعة الإسكندرية، الطلاب الجدد، وقامت اللجان المختلفة بعرض نشاطها لحث الطلاب على المشاركه في مختلف الأنشطة بجميع لجان الاتحاد والتوعية بصندوق التكافل الاجتماعي.
 
وتفقد رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية عمر مبروك الكليات، كما تفقد أحوال الطلاب بمجمع العلوم الطبية والعلوم الإنسانية وكلية العلوم بكلياته المختلفة في اليوم الأول، مشددا علي أن اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية وكلياتها دائما وابدا داعمي الطلاب وممثلين لهم و يسعون دائما لتذليل جميع العقبات امام الطلاب، وقام بتوجيه الشكر الي جميع الاتحادات وأعلن بدء مسابقة أفضل استقبال للكليات.
 
وكان قد انتظمت الدراسة فى كليات جامعة الإسكندرية فى أول يوم من بداية العام الجامعى الجديد، وتفقد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة ويرافقه الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور اشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وشملت الجولة المجمع الطبى ومجمع العلوم الانسانية الذى يضم عدد من الكليات منها التجارة الاداب العربية والحقوق كما شملت الجولة كلية الهندسة .
 
 

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