إعادة تأهيل ورفع كفاءة بحيرات الأكسدة بشرم الشيخ

أعلنت شركة المياه والصرف الصحى بجنوب سيناء فى بيان انه فى إطار استعدادات الدولة لاستقبال مؤتمر المناخ cop 27، يجرى العمل لاستقبال هذا الحدث الضخم.

وجارى الانتهاء من عملية رفع كفاءة بحيرات الأكسدة بشرم الشيخ، وهذه المنطقة ذات أهمية عالمية، لكونها أهم المحطات الخاصة باستراحة الطيور المهاجرة "الحوامة"، خلال رحلة هجرتها فى فصلى الربيع والخريف من كل عام، وتم تحويلها إلى إحدى مناطق الجذب السياحى بالمدينة، وخاصة المهتمين بالسياحة البيئية.

وشهدت إجراء تطوير شامل بها لتصبح إحدى أهم قصص النجاح الخاصة بالحد من آثار التغيرات المناخية، ومن المقرر عرضها خلال مؤتمر المناخ.

ومراحل تطورها تم برفع كفاءة بحيرات الأكسدة، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة بحيرات الأكسدة القائمة، وتحسين خصائص وجودة المياه بالبحيرات، وتطوير الموقع العام وتجهيزه باللوحات التعريفية والعلامات الإرشادية، وخدمات الزوار المختلفة، وإنشاء ممشى للزوار لتوفير تجربة سياحية بيئية جذابة وفريدة من نوعها بالموقع.

و تتوافق المنطقة مع مبادئ التنمية المستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، العمل على حماية الطيور المهاجرة من كل المخاطر التى تتعرض لها فى رحلتها السنوية خلال فصلى الربيع والخريف من كل عام.