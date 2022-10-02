أسعار الذهب اليوم فى مصر.. عيار 21 يسجل 1118 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم، الأحد، بالتعاملات الصباحية، استقرارا بعد هبوط أمس بقيمة 10 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1118 جنيها للجرام، وذلك مع استمرار تأثر الذهب بعوامل العرض والطلب في السوق المحلي

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 1118 جنيها.

عيار 18 يسجل 958 جنيها.

عيار 24 يسجل 1278 جنيها.

الجنيه الذهب 8944 جنيها.

وتأثر الذهب مؤخرا بتقرير الإنتاج الصناعي باليابان، إعلان الصين عن مؤشر مديري المشتريات، وإعلان بريطانيا عن مؤشر الناتج الإجمالي المحلي، وألمانيا عن تقرير مبيعات التجزئة، وكذلك تقرير معدل البطالة، وإصدار منطقة اليورو مؤشر أسعار المستهلكين، و مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك في أمريكا

وتشير توقعات شركات التحليل إلى أن سوق الذهب قد يشهد عدة التطورات فيه قد تكون متسارعة ومستمرة في الأيام المقبلة، وسط ترقب الأحداث المذكورة سابقًا، وتشير التوقعات بعد زيادة سعر الفائدة في الكثير من البلدان إلى استمرار هبوط أسعار الذهب العالمية، ومن ثم ستنعكس أسعار المعدن الأصفر العالمية على الأسعار في مصر.